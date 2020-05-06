Акциями, онлайн-флешмобами и фейерверком отпразднуют 75-летие Победы в Могилеве

6 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Программа празднования 75-летия Великой Победы утверждена в Могилеве. В этом году она скорректирована с учетом эпидемиологической ситуации, рассказали корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы и по делам молодежи горисполкома.

"Многие мероприятия, приуроченные к 9 Мая, пройдут дистанционно, - отметили собеседники. - В том числе онлайн-трансляция с открытия интерактивной выставки "Будуць вечна сады расцвітаць…", которая состоится 6 мая в выставочном зале музея истории Могилева, а также онлайн-флешмобы "Песни нашей Победы". Они запланированы с 6 по 9 мая".

В преддверии праздника 8 мая в 12.00 в обновленном мемориальном комплексе "Лагерь смерти" по проспекту Шмидта пройдет акция памяти "Со слезами на глазах". В это же время состоится торжественное возложение цветов и венков к памятникам и обелискам на территории областного центра.

Первым уроком для учеников учреждений общего среднего образования в этот день станет единый урок мужества "Гордимся! Помним! Чтим!".

По инициативе общественных организаций и национальных диаспор города накануне 9 Мая на воинских захоронениях, у памятников боевой славы Могилева пройдет акция "Зажги свечу памяти". Начало в 20.00.

Одним из ключевых акцентов в праздновании юбилея Великой Победы станет торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на площади Славы. Начало 9 мая в 10.00. В этом году все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию мероприятия на телеканале "Беларусь 4 Могилев".

В 11.00 возле Дома ветеранов пройдет молодежный танцевальный флешмоб к 75-летию Победы. С 12.00 до 18.00 музыкальную эстафету "Ликуй, победная весна!" примут городской Центр культуры и досуга, колледж им.Н.А.Римского-Корсакова, колледж искусств и торговые объекты города.

В 21.30 учреждения образования областного центра подключатся к общегородской акции "75", участники которой в честь подвига защитников Отечества зажгут свет в окнах административных зданий и домов таким образом, чтобы на фасадах получилась цифра 75.

Вечером на площади Славы состоится аудиотрансляция концерта "Одна на всех Победа", организатором которого выступит городской Центр культуры и досуга. По традиции заключительным аккордом праздничного дня станет фейерверк, который могилевчане смогут увидеть в 23.00.

В горисполкоме призывают почтить память ветеранов и участников войны, присоединившись к фоточелленджу БРСМ #Беларусьпомнит. Для этого необходимо разместить в социальных сетях фотографии членов своей семьи - участников Великой Отечественной войны, рассказать, кто изображен на снимке, привести факты из военной биографии. При публикации надо использовать хештеги #Беларусьпомнит, #ЦветыВеликойПобеды и передать эстафету памяти своим друзьям.

Также по случаю Дня Победы на площади перед торговым центром "Атриум" в Могилеве будет установлено панно "Герои Великой Победы" из фотографий участников войны.-0-