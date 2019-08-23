Акцию "Безопасная дорога в школу" проведут в Гомеле

23 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профилактическую акцию "Безопасная дорога в школу" будет проводить Госавтоинспекция с 24 августа в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

В течение семи дней сотрудники ГАИ в разное время и в разных частях города будут контролировать перевозку детей в автомобилях. Водителям, соблюдающим правила передвижения с несовершеннолетними, вручат сувениры, маленькие пассажиры получат канцелярские принадлежности к школе и световозвращающие элементы.

В первые два дня акции патруль будет работать на площади Восстания.

В преддверии нового учебного года на территории всего региона госавтоинспекторы усиливают контроль за безопасностью детей на дороге. "В Гомельской области в январе-июле произошло 28 ДТП с участием детей. В авариях 28 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести, один ребенок-пассажир погиб. В августе в четырех ДТП были травмированы четверо ребят", - отметили в УГАИ.

Также госавтоинспекторы напомнили, что 25 августа в Беларуси стартует акция МВД "Внимание - дети!", во время которой водителям необходимо будет ездить днем с включенными фарами. Профилактическое мероприятие призвано привлечь внимание к проблеме безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей.-0-