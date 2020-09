Акцию "Чистый автомобиль" проведут в Гомеле и Речице

22 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ УВД Гомельского облисполкома совместно с областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды проведут сегодня акцию "Чистый автомобиль", сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

С 11.00 на площади Восстания Гомеля будет работать мобильный пункт. В нем с помощью специального прибора проверят уровень загрязняющих веществ в автомобилях. "Все участники акции, у которых будет совершенно чистый автомобиль, получат сувениры. А те, у кого не совсем - рекомендации от специалистов, как устранить недостатки", - рассказали в УГАИ.

Такая же акция пройдет и в Речице.

Инициатива "Чистый автомобиль" приурочена к Европейской неделе мобильности и международной экологической акции "День без автомобиля".

Тема Европейской недели мобильности 2020 года посвящена продвижению низкоуглеродных видов транспорта - "Мобильность без вредных выбросов" (Zero-emission mobility for all). Девиз 2020 года - "Выбирай, на чем передвигаться" (Choose your move).

В областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды подчеркнули, что тема актуальна и для Гомельской области. Так, на начало этого года в регионе зарегистрировано свыше 400 тыс. единиц автотранспорта для личного пользования. "Несмотря на ежегодное увеличение транспортных средств, выбросы загрязняющих веществ от мобильных источников за последние 5 лет снизились на 15 %", - отметили в комитете. Сдерживанию выбросов, по мнению специалистов, способствует улучшение качества топлива, увеличение количества транспорта экологического класса Евро-5, Евро-6, а также работающего на газовом топливе, электрической энергии.-0-