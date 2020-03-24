Акцию #ДоброЗаДобро запускает Красный Крест в Гомельской области

24 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акцию #ДоброЗаДобро запускает 24 марта в социальных сетях Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник организационно-кадрового отдела региональной организации Артем Карпенко.

Волонтеры Красного Креста снимут сами и предложат пользователям социальных сетей Instagram и "ВКонтакте" сделать тематические ролики, которые будут посвящены профилактике коронавируса, а также поддержат медицинский персонал в борьбе с COVID-19.

Например, в видеосообщениях волонтеры расскажут, как правильно мыть руки, как вести себя в общественных местах, напомнят, что человеку с недомоганием лучше остаться дома, приведут примеры, что можно делать во время вынужденных карантинных мероприятий дома.

Важной темой, на которой сделают акцент во время интернет-челленджа, станет добрососедство. "В эти дни необходимо обратить внимание на тех, кто живет рядом с нами. Наши пожилые соседи по подъезду, дому, возможно, нуждаются в помощи - в доставке продуктов, лекарств, предметов первой необходимости. И представители молодого поколения в этом случае хорошие помощники", - считает Артем Карпенко.

Прозвучат во время акции и слова благодарности медицинскому персоналу, социальным работникам, которые сейчас работают в усиленном режиме. "Мы хотим за их добро призвать всех совершать добро. И в данный момент это можно сделать, поддержав флешмоб медиков", - пояснил собеседник.

Ролики авторы будут размещать на своих страницах в соцсетях, обозначив видеоработы хештегами #ДоброЗаДобро, #StayAtHome, #РазамАдЗаразы.-0-