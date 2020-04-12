Акцию "Дом без насилия" проведут в Минске онлайн

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице мероприятия ежегодной республиканской информационно-просветительской акции "Дом без насилия" будут проходить онлайн, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей.

Акция будет проходить с 13 по 24 апреля. Ее цель - обратить внимание людей на проблему домашнего насилия и вместе противодействовать ей.

В указанные дни центр будет размещать на своем сайте и в социальных сетях тематические материалы (рекомендации психологов, реальные истории жертв домашних агрессоров и прочее). Также будут указаны адреса учреждений и организаций, которые помогают пострадавшим от насилия в семье. Для психологов и специалистов будут полезны онлайн-семинары по работе с проблемными семьями, жертвами и агрессорами. Тематические встречи в офлайн-режиме проводиться не будут.-0-