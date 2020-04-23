Акцию "И в памяти, и в семейном альбоме..." к 75-летию Победы проведут в Витебске

23 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебский областной краеведческий музей проведет акцию "И в памяти, и в семейном альбоме...", посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили БЕЛТА организаторы.

К участию в проекте, который будет реализовываться с 1 мая до конца года, приглашают всех желающих. "Обращаемся к тем, кто бережно хранит память о своих дедах и прадедах, чьи жизни являются примером мужества, стойкости и самоотверженности, проявленных в тяжелое военное время. Просим поделиться с нами их снимками и историями о боевом и трудовом пути во время войны. Необходимо предоставить фотографии и краткие биографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной", - отметили в музее.

Фотографии из семейного альбома с историей родственников можно прислать на электронный адрес vokm44@mail.ru или принести в музей оригиналы, где их бережно отсканируют и запишут историю героя. Особые слова благодарности ждут тех, кто решится передать оригинальные снимки в музейные фонды.-0-