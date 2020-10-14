Акцию ко Дню матери проведут в Белорусско-Российском университете

14 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Традиционную акцию проведет профсоюзный комитет студентов и сотрудников Белорусско-Российского университета сегодня в вузе. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном объединении профсоюзов.

"Ежегодно в вузе проходит мероприятие в День матери. Мы стараемся создать атмосферу праздника для мам, которые учатся или работают в университете, и еще раз сказать им спасибо", - отметила председатель первичной организации студентов БРУ Марина Беляева.

В холле учебного корпуса будет работать тематическая фотозона, на экранах будут транслировать поздравительный видеоряд, а студенты вуза угостят сладостями. "Всем желающим раздадут открытки в рамках профсоюзной республиканской акции "Поздравим маму вместе!". Праздничная открытка с теплыми и добрыми словами - хороший способ напомнить мамам, как сильно мы их любим", - подчеркнула Марина Беляева.

В этот же день состоится праздничный концерт для мам учащихся Учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя школа №12. "Концерт в честь мам организован совместными силами профкома и администрации учреждения образования. Радовать творческими номерами и выступлениями будут ученики школы", - отметили в областном объединении профсоюзов.

Планируется, что гостями концерта станут около 130 человек.-0-