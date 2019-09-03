Акцию "Красный Крест - за безопасность" проведут в Могилеве 7 сентября

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культурно-развлекательная программа для детей и молодежи "Красный Крест - за безопасность" развернется на площади Могилева 7 сентября, сообщили БЕЛТА в Могилевской областной организации БОКК.

С 11.00 до 15.00 на территории возле областного лечебно-диагностического центра разместятся тематические площадки по правильной организации безопасного пространства, пройдут информационные акции МЧС и учреждений образования.

Запланированы мастер-классы и квест "Реагирование на чрезвычайные и кризисные ситуации". Решая творческие и логические задания, участники продемонстрируют навыки оказания первой помощи, а также пройдут тест на знание стратегических направлений деятельности Красного Креста в Беларуси.

Кроме того, в районных организациях БОКК проведут 7 сентября Дни открытых дверей с консультированием по вопросам безопасности и здоровья.

Акция "Красный Крест - за безопасность" является частью Единого дня безопасности, который по инициативе Министерства по чрезвычайным ситуациям проходит 1-10 сентября по всей стране.-0-