Акцию "Мы выбираем жизнь!" в поддержку медиков запустили в Минске

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске стартовала акция "Мы выбираем жизнь!" по инициативе предприятия "Мингорсправка" совместно с музыкальным продюсерским центром "Золотые голоса". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор предприятия Борис Васильев.

"Сегодня очень важно дать людям возможность проявить инициативу и выразить свои эмоции по поводу происходящего. Многие, особенно артисты, вынуждены находиться на самоизоляции и не могут делиться своим творчеством - отменены многие концерты. Акция позволит нам почувствовать друг друга, обменяться мыслями, усилить чувство солидарности, подчеркнуть значимость труда врача и создать положительный эмоциональный заряд", - сказал Борис Васильев.

С сегодняшнего дня на рекламных тумбах на столичных проспектах Независимости, Победителей, Дзержинского, Партизанском и Пушкина начнут расклеивать плакаты со звездами белорусской и российской эстрады со словами поддержки в адрес врачей и в целом всех белорусов. Планируется, что в городе появится более сотни таких изображений.

Параллельно в соцсетях артисты начнут публиковать посты с хештегом #мывыбираемжизнь. Они будут призывать белорусов присоединиться к ним и поддержать врачей и всех людей, которые в этом нуждаются.

В акции пока приняли участие 17 артистов, среди них арт-группа "Беларусы", Инна Афанасьева, Дмитрий Колдун, Антон и Виктория Макарские, Жанет, Владимир Тиссен, Оксана Волкова, Алена Ланская, Ядвига Поплавская, ансамбль "Песняры", группа "Чаровницы". Борис Васильев рассчитывает, что в ближайшее время благодаря соцсетям их количество увеличится.

Дизайн плакатов выполнил Михаил Шмат - ученик одной из столичных гимназий.-0-