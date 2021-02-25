Акцию "Окажи помощь - не оставайся равнодушным" проведут сегодня в Гомеле

25 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акцию для автолюбителей "Окажи помощь - не оставайся равнодушным" проведут сегодня в Гомеле Госавтоинспекция и областная организация Белорусского общества Красного Креста, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

В филиале Межрайонного регистрационного отдела ГАИ (по ул.Борисенко,10) сотрудники ГАИ напомнят автовладельцам о последствиях и ответственности, когда водители оставляют место ДТП, пострадавшего в аварии.

Специалисты и волонтеры Красного Креста проверят у водителей знания и навыки оказания первой помощи в экстремальных ситуациях. Также участников акции обучат основным приемам оказания помощи при кровотечениях, остановке дыхания и других ЧС, с которыми можно столкнуться на дороге.

Автолюбители получат памятки, другую информационную продукцию от Госавтоинспекции и Красного Креста.

Основная цель акции, которая проводится в преддверии Единого дня безопасности дорожного движения, - привлечь внимание и водителей, и пешеходов к проблеме оказания первой помощи в экстренной ситуации и дорожно-транспортного травматизма.-0-