Акцию памяти проведут участники автопробега в Витебске

23 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске сегодня пройдет автопробег с торжественным возложением цветов и венков к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины. Акция посвящена Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

В автопробеге примут участие колонны трех районов Витебска - Октябрьского, Первомайского и Железнодорожного. Мероприятие начнется в 10.00 с возложения цветов к братской могиле советских воинов на кладбище Лучоса, воинском захоронении на Успенской горке и ул.Титова. После чего одновременно от трех памятных мест стартует автопробег, к которому могут присоединиться жители и гости Витебска.

У каждой колонны свой маршрут движения. Но в конце все авто сформируют общий поток на ул.Калинина и организовано проедут через площадь Победы. Затем состоится церемония возложения венков и цветов к вечному огню на главной площади областного центра.-0-