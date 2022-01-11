Акцию по экспресс-тестированию на ВИЧ проведут в Минске

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акцию по бесплатному и анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ проведут с 12 января до 28 февраля в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Такая информация размещена на сайте центра, сообщает БЕЛТА.

Экспресс-тестирование на ВИЧ по крови можно будет пройти в процедурном кабинете отдела профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов учреждения (Минск, ул. К.Цеткин, 4, кабинет 301).

Пройти тестирование можно с понедельника по четверг с 9.00 до 15.00 (обед с 13.00 до 14.00) и в пятницу (с 9.00 до 13.00).

Результат будет готов через 15-20 минут. Во время его ожидания можно принять участие в тематической викторине и получить подарок.

В центре добавили, что обследование и своевременно начатое лечение - первый шаг к сохранению жизни.-0-