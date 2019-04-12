Акцию по профилактике неинфекционных заболеваний проведут в Минске 17 апреля

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационно-образовательная акция по профилактике неинфекционных заболеваний среди населения "Цени свое здоровье" пройдет на предприятиях Минска 17 апреля, сообщили БЕЛТА в центре здоровья Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Минчанам предложат измерить показатели артериального давления, узнать уровень глюкозы в крови, сделать кардиограмму (при определенных условиях и соответствующем оборудовании). Специалисты проведут индивидуальные консультации, анкетирование по факторам риска. У посетителей будет возможность получить информационные материалы и посмотреть тематические видеоролики.

Акции состоятся с 10.00 до 15.00 на предприятии "Главный расчетный информационный центр БЖД", Минском заводе колесных тягачей, ОАО "Камволь", ОАО "Мисом ОП", Минском заводе безалкогольных напитков, МПЧУП "Светоприбор", хлебозаводе №2, в аптеке №25 и №9 РУП "Белфармация".

Проект, который реализуется совместно с комитетом по здравоохранению Мингорисполкома, стартовал 6 марта. Его цель - через популяризацию здорового образа жизни и профилактику неинфекционных заболеваний, вызванных основными факторами риска (курение, злоупотребление алкоголем, нездоровое питание и недостаточная физическая активность), привлечь внимание граждан к собственному здоровью. Ученые доказали, что инфаркт, инсульт, сахарный диабет, бронхолегочные и онкологические заболевания можно предотвратить за счет коррекции факторов риска.-0-