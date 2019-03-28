Акцию по профилактике пожаров на транспорте проведут в Гомельском районе

28 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция "На пути к безопасности" по предотвращению пожаров на транспорте пройдет сегодня на автодороге М10 в Гомельском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель регионального управления МЧС Мария Клезович.

Условный штаб совместного рейда работников МЧС, ГАИ, Белгостехосмотра и Белгосстраха разместится на магистрали в районе лагеря "Чайка". В течение нескольких часов представители различных служб будут действовать на предупреждение пожаров на транспорте.

Работники Гомельского районного отдела по ЧС, сотрудники Госавтоинспекции, представители УП "Белгостехосмотр" напомнят водителям о соблюдении правил безопасности во время движения, причинах и условиях, способствующих возникновению ЧС. С помощью спасателей автомобилисты смогут повторить правила использования огнетушителя, чтобы грамотно действовать при чрезвычайной ситуации. Сотрудники представительства Белгосстраха по Гомельскому району расскажут о страховании автотранспорта.

Как рассказала Мария Клезович, в 2018 году на территории области произошло 36 пожаров на транспорте. По данным на 27 марта текущего года, в регионе зарегистрировано 7 таких ЧС. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество снизилось на 50%. "Основными причинами возникновения пожаров, произошедших в нынешнем году, стали поджог (3 случая), нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (2), конструктивный недостаток электрооборудования и неосторожное обращение с огнем (по одному случаю)", - уточнила она.

Цель рейда, подчеркнули организаторы, профилактическая. Основная задача - предупреждение пожаров на автотранспорте и гибели людей от них.-0-