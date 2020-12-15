Акцию помощи бездомным "Право на здоровье" проведут в Гомеле

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 15 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:57 Грузовик и трактор столкнулись на МКАД Происшествия
15:54 В Киеве во время протеста предпринимателей пострадали 40 правоохранителей В мире
15:42 В Пуховичском районе мужчина замкнул проволокой рельсы Происшествия
15:39 Новый снегогенератор появится на биатлонном комплексе в Чаусах Регионы
15:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1911 пациентов с COVID-19, выписаны 1658 Общество
15:09 Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России В мире
14:53 Резидент "Великого камня" реализует проект в сфере новых материалов Экономика
14:50 Могилевские ветераны отблагодарили медиков домашней выпечкой Регионы
14:45 Акцию помощи бездомным "Право на здоровье" проведут в Гомеле Регионы
14:43 В Киеве между протестующими предпринимателями и полицией произошли столкновения В мире
14:25 БЕЛАЗ поставит "Сибирскому антрациту" 24 самосвала на $45 млн Экономика
14:22 Выставка "Миграция в эпоху глобальных перемен" открылась в Национальной библиотеке Культура
14:19 Солигорский краеведческий музей организует выставку советских елочных игрушек Культура
14:17 Актуализирован регламент Совета Министров Беларуси Политика
14:16 Владельцы баров и ресторанов провели в Париже митинг с требованием возобновить работу В мире
14:15 Разработка новых лекарств и технологий лечения в приоритете Беларуси и России - Шумилин Общество
14:07 Система соцcтандартов по обслуживанию населения совершенствуется в Беларуси c 1 января Общество
14:06 БелТПП и Корейская ассоциация международной торговли подписали соглашение о сотрудничестве Экономика
14:03 Стартовал второй конкурс кластерных и социально значимых инициатив по проекту ПРООН Общество
14:02 Молодежь Беларуси и России объединил патриотический проект "Память сердца" Общество
14:01 Гослесохрана перейдет на усиленный режим работы с 18 декабря Общество
13:51 Беларусь и Саудовская Аравия проработают проведение заседания совместного межправкомитета Политика
13:46 ПРООН в новом докладе о человеческом развитии призывает ослабить негативное воздействие на планету Общество
13:45 В Беларуси планируют создать онлайн-систему мониторинга цен Экономика
13:44 Беларусь и Россия имеют общие подходы в вопросах образования - Фальков Общество
13:42 В Москве простились с Валентином Гафтом В мире
13:34 В Полоцке пьяный мужчина напал на фигуру снеговика Происшествия
13:25 МАРТ актуализирует список социально значимых товаров Экономика
13:23 Страны Европы в канун праздников ужесточают ограничения из-за коронавируса В мире
13:22 Доллар и евро на торгах 15 декабря подорожали, российский рубль подешевел Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
15 декабря 2020, 14:45

Акцию помощи бездомным "Право на здоровье" проведут в Гомеле

Фото из архива
Фото из архива

15 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция "Право на здоровье" для лиц без определенного места жительства пройдет в Гомеле 16 декабря, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста, член Совета Республики Алла Смоляк.

Пункт помощи развернется на базе областного центра профилактической дезинфекции. Бездомные смогут измерить температуру, уровень кислорода в крови. Также они получат теплые вещи, продуктовые наборы. Расскажут участникам акции и о мерах профилактики коронавируса, возможностях кризисного центра Красного Креста в Гомеле, который становится временным домом для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, и в котором помогают с восстановлением документов, трудоустройством, поиском жилья и т.д.

Мероприятие нацелено на профилактику туберкулеза, коронавирусной инфекции и других заболеваний, а также на популяризацию здорового образа жизни.

Организует акцию областная организация БОКК совместно с партнерами.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
акция благотворительность БОКК Гомель здоровье
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Биатлонный комплекс в Чаусах. Фото из архива Новый снегогенератор появится на биатлонном комплексе в Чаусах
Во время акции «Наши пироги – в благодарность медикам!» Могилевские ветераны отблагодарили медиков домашней выпечкой
Фото из архива Автовыпуск транзитных товаров на ж/д транспорте в ПТО "Лида" увеличился вдвое
Фото из архива Гендерную политику региона обсудили эксперты в Гродно
Фото из архива Витебчане могут поучаствовать в благотворительной акции "Елка желаний"
Фото из архива Не хватало до 6% объема - в Гомельской области запретили продажу техжидкостей для авто
Главное
Александр Лукашенко во время посещения больницы Лукашенко: моя позиция остается неизменной - давайте сохраним страну
Уникальная общественная дискуссия - Кунцевич рассказал о сборе предложений к Всебелорусскому народному собранию
По новой программе "Семейный капитал" уже почти 10 тыс. многодетных семей открыли депозитные счета
Рождественская акция! Невероятная рассрочка на 10 лет в столичном комплексе Minsk World!
Топ-новости
Лукашенко назвал примерную стоимость создания белорусской вакцины от коронавируса
Лукашенко: главная задача врачей - лечить людей, остальным государство их обеспечит
Система соцcтандартов по обслуживанию населения совершенствуется в Беларуси c 1 января
Обладатели Премии "Лидер потребительского рынка" преобразуют городскую среду
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1911 пациентов с COVID-19, выписаны 1658
Европейские эксперты посетят БелАЭС 16-18 декабря
Актуализирован регламент Совета Министров Беларуси
Беларусь и Россия заинтересованы в едином образовательном пространстве - Карпенко
Гослесохрана перейдет на усиленный режим работы с 18 декабря
МАРТ усиливает мониторинг цен на новогодние продукты
Суды в этом году удовлетворили почти 40% исков о восстановлении на работе
Каждый случай использования пиротехники может повлечь телесные повреждения - УВД
Лесхозы Беларуси к новогодним праздникам намерены продать более 150 тыс. деревьев
КГК включил в план выборочных проверок на I полугодие 2021 года более 3 тыс. субъектов
Доллар и евро на торгах 15 декабря подорожали, российский рубль подешевел
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.