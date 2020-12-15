Акцию помощи бездомным "Право на здоровье" проведут в Гомеле

15 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция "Право на здоровье" для лиц без определенного места жительства пройдет в Гомеле 16 декабря, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста, член Совета Республики Алла Смоляк.

Пункт помощи развернется на базе областного центра профилактической дезинфекции. Бездомные смогут измерить температуру, уровень кислорода в крови. Также они получат теплые вещи, продуктовые наборы. Расскажут участникам акции и о мерах профилактики коронавируса, возможностях кризисного центра Красного Креста в Гомеле, который становится временным домом для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, и в котором помогают с восстановлением документов, трудоустройством, поиском жилья и т.д.

Мероприятие нацелено на профилактику туберкулеза, коронавирусной инфекции и других заболеваний, а также на популяризацию здорового образа жизни.

Организует акцию областная организация БОКК совместно с партнерами.-0-