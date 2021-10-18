Акцию помощи бездомным "Право на здоровье" проведут в Гомеле

18 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акцию "Право на здоровье" для людей без определенного места жительства проведут 19 октября в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации Белорусского общества Красного Креста, член Совета Республики Алла Смоляк.

С 10.00 до полудня разноплановую помощь будут оказывать в областном центре профилактической дезинфекции. Так, бездомным предложат пройти полную санобработку (душ, обработку одежды), флюорографическое обследование, а также вакцинироваться от COVID-19 "Спутником Лайт". Для участников акции готовят гигиенические и продуктовые наборы, теплую одежду.

Расскажут бездомным и о мерах профилактики коронавируса, возможностях кризисного центра Красного Креста в Гомеле, который может стать временным домом для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, и в котором помогают с восстановлением документов, трудоустройством, поиском жилья и т.д.

Акция нацелена на профилактику туберкулеза, распространения коронавирусной и других инфекций среди людей без определенного места жительства.

Организатором выступает областная организация БОКК в сотрудничестве с главным управлением здравоохранения облисполкома, областной туберкулезной клинической больницей, УВД, областным центром профилактической дезинфекции, центральной городской клинической поликлиникой.-0-