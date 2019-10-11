Акцию "Посади дерево: сделай Минщину краше!" проведут в столичном регионе

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областная волонтерская экологическая акция "Посади дерево: сделай Минщину краше!" пройдет 12 октября в столичном регионе, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.
Учащиеся и педагогические работники учреждений образования области будут высаживать аллеи, закладывать плодово-ягодные сады или создавать альпийскую горку.
Ожидается, что в акции примут участие более 16 тыс. человек. Планируется высадить почти 26 тыс. деревьев и кустарников.
В некоторых учреждениях образования мероприятия будут начинаться рано утром. Например, уже в 9.00 к озеленению приступят в Воложинском районе (работы пройдут вблизи деревни Криница) и Узде (деревья появятся на бульваре Дзержинского).
Акция приурочена к Году малой родины. Цель - восполнение зеленых насаждений, сохранение природы, посадка, уход за деревьями и кустарниками, экологическое образование, воспитание и просвещение населения Минской области, формирование и развитие экологической культуры населения, бережного отношения к природе.-0-