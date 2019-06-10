Акцию "Спасем водителей от жары" проведут ГАИ и Красный Крест в Гомельском районе

10 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с Гомельской областной организацией Белорусского общества Красного Креста проведут 10 июня на территории Гомельского района специальную акцию "Спасем водителей от жары", сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Акция стартует в полдень. На загородных трассах инспекторы дорожно-патрульной службы будут останавливать машины, интересоваться самочувствием водителей и их пассажиров. Вместе с волонтерами Красного Креста сотрудники ГАИ дадут советы автолюбителям, как избежать аварийных ситуаций в условиях высоких температур, вручат материалы о правилах поведения в жаркую пору и о том, как при необходимости оказать первую помощь. Также всем желающим измерят артериальное давление, а водители получат питьевую воду.

"Главная цель профилактической акции - напомнить водителям, что в знойную погоду следует внимательнее относиться к собственному здоровью и самочувствию, так как это может сказаться на безопасности движения в целом", - пояснили в УГАИ.

Также в Госавтоинспекции отметили, что при повышенной температуре воздуха у водителей притупляется внимание, появляется вялость, сонливость. В таком состоянии при возникновении неординарной ситуации на дороге человек не успевает вовремя отреагировать, что может привести и к ДТП. Кроме того, при нагревании покрытия проезжей части существенно снижается коэффициент сцепления колес автомобиля с дорогой, происходит деформация покрытия, что также негативно влияет на безопасность дорожного движения.-0-