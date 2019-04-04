Акцию "Здоровье для всех" проведут 5 апреля в Гомеле

4 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Информационно-просветительская акция "Здоровье для всех", посвященная Всемирному Дню здоровья, пройдет в Гомеле 5 апреля, сообщили БЕЛТА в областной организации Белорусского общества Красного Креста.

Специалисты и волонтеры будут акцентировать внимание гомельчан и гостей города на необходимости заботиться о здоровье и профилактике заболеваний. В программе - интерактивный тематический флешмоб, мастер-класс одного из фитнес-клубов Гомеля. Начать занятия можно будет прямо на импровизированной спортивной площадке. Размяться горожанам предложат на физкультурных занятиях со скакалкой, обручем, мячами. Самые активные смогут поучаствовать в соревнованиях и играх.

Здесь же разместится информационная палатка по здоровому образу жизни. Прохожим будут раздавать листовки и буклеты с полезной информацией. Специалисты измерят желающим артериальное давление и вес, помогут рассчитать индекс массы тела, дадут советы и рекомендации по поддержанию хорошей формы и самочувствия. Гомельчан ждут также тематические викторины и конкурсы.

Предусмотрено проведение мастер-класса по обучению навыкам оказания первой помощи. Также отряд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации продемонстрирует свои возможности.

Глобальная кампания Всемирного дня здоровья направлена на привлечение внимания людей к проблемам здоровья и здравоохранения, профилактике заболеваний.

Акция пройдет на площадке у Лебяжьего пруда с 13.00 до 16.00. Ее организатором выступает Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста.-0-