Акционерные общества Гомельской области увеличили чистую прибыль за 9 месяцев на 14,6%

29 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акционерные общества Гомельской области увеличили чистую прибыль по итогам 9 месяцев на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".
Комитет "Гомельоблимущество" проанализировал итоги деятельности акционерных обществ региона за январь - сентябрь 2021 года. В целом по области размер полученной обществами выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а размер чистой прибыли - на 14,6%.
"По показателям рентабельности реализованной продукции и продаж наилучших показателей достигли отдельные общества с долей Гомельской области, Гомеля и Чечерского района в уставных фондах. Это "Институт Гомельоблстройпроект", "Гипроживмаш", "Гомельагрокомплект", "Гомельский белково-жировой комбинат", "Гомельхимсервис", "Кирмаш", "Комплекс-партнер", "Локон", "Отор", "Чечерский агротехсервис". Также в анализируемом периоде наблюдалось некоторое увеличение кредиторской и дебиторской задолженностей обществ", - рассказали в комитете.
Специалисты "Гомельоблимущество" предложили рекомендации по повышению эффективности управления акциями и деятельности акционерных обществ. Гомельским облисполкомом даны соответствующие поручения органам владельческого надзора и горрайисполкомам по реализации акций.-0-