Актуализированы адреса подвоза воды пострадавшим от аварии районам Минска

22 апреля, Минск/ Корр. БЕЛТА/. В Telegram-канале "Минск.Официально" опубликована актуальная информация о подвозе воды в районы, которые пострадали в результате аварии на трубопроводе, сообщает БЕЛТА.

Машины с водой расположены по адресам: ул.Плеханова, 40; ул.Асаналиева, 9, 22/3; ул.Народная, 20; ул.Прушинских, 16; пр.Рокоссовского, 18/1, 94; ул.Дроздовича, 2; ул.Жуковского, 5/1; ул.Чкалова, 16; ул.Воронянского, 1А, 11; ул.Левкова, 18; Игуменский тракт, 45; ул.Казинца, 78; ул.Кижеватова, 58.-0-

Пить воду из крана в пострадавших районах столицы по-прежнему не рекомендуют