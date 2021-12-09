Актуальные проблемы юридического образования обсудили на научной конференции в Минске

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-методическая конференция "Актуальные проблемы юридического образования" состоялась в Академии МВД. Об этом БЕЛТА сообщили в академии.

В онлайн-формате специалисты обсуждали информационно-образовательную среду XXI века. В качестве спикеров и экспертов участвовали представители Министерства образования, Министерства внутренних дел, Национального центра законодательства и правовых исследований.

"Впервые с учетом сложной эпидемиологической ситуации мы проводим это мероприятие в дистанционном формате, - сказал начальник академии Александр Васильев. - В этом году мы предложили сосредоточить внимание участников конференции на концептуальных вопросах цифровизации. Цифровые технологии проникли во все сферы общественной жизни, не оставив в стороне и правоохранительную деятельность. И мы понимаем необходимость совершенствования образовательной системы в разрезе подготовки юридических кадров системы обеспечения национальной безопасности нашей страны. На повестке вопросы внедрения персонального цифрового профиля обучающегося, цифровизации процессов взаимодействия с заказчиками кадров, формирования юриста, адаптированного к жизни в информационном обществе, и многие другие".

Специалисты обсудили тему реализации задач цифровой трансформации в рамках проекта "Цифровой университет" и внедрение передовых методик проведения занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий. На обсуждение также были вынесены вопросы интеграции классической и дистанционной форм обучения, а также осмысления цифровизации юридической деятельности и формирования новых компетенций.

Начальник главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД, полковник милиции Андрей Ковалев остановился на трансформации преступного мира в сторону цифровизации.

К слову, с 2019 года в Академии МВД на базе кафедр правовой информатики и оперативно-разыскной деятельности осуществляется подготовка сотрудников ОВД по направлению служебной деятельности "Противодействие киберпреступлениям и компьютерная разведка".

Начальник учебно-методического управления Академии МВД Елена Котенко отметила, что одна из основных тенденций развития образования в мире - ориентация на личность обучающегося. Делается это для наиболее полного раскрытия его способностей и удовлетворения образовательных потребностей. Видение этого процесса представителем академии, а также вопросы совершенствования научно-методического обеспечения образования с использованием цифровых платформ, сервисов и инструментов стало познавательным для участников пленарного заседания.

Во время конференции также затронута тема внедрения электронного правосудия в нашей стране.-0-