Актуальный список адресов подвоза чистой питьевой воды в Минске

(Обновлено 16:59)
27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на снятие запретов на использование воды во Фрунзенском и Московском районах Минска, специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии продолжают мониторинг ее качества и безопасности в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Подвозить питьевую воду в цистернах пока продолжат в том же режиме. Актуальную информацию сообщает "Минскводоканал".
На данный момент подвоз питьевой воды организован по адресам:
1. ул. Есенина, 131
2. ул. Якубовского, 53
3. ул. Грибоедова, 1
4. ул. Бельского, 60
5. ул. П.Глебки, 126
6. ул. Немига 42
7. ул. Берута, 14
8. проспект Любимова, 21
9. ул. Налибокская, 40
10. ул. Одинцова, 89
11. пр-т Пушкина, 64
12. ул. К.Либкнехта 86 к.2
13. ул. Есенина 76/1
14. ул. Кунцевщина, 8
15. ул. Каменногорская, 18
16. ул. Революционная, 1
17. ул. Московская, 8
18. ул. Н.Орды, 55
19. ул. Аладовых, 17
20. ул. Любимого, 41
21. ул. Слободская, 153
22. Перекресток ул. Шаранговича – ул. Янковского
23. ул. Ольшевского, 29 – 1
24. ул. Е. Гедройца, 2
25. ул. Любимого, 21
26. ул. С. Ковалевской, 61
27. ул. Я.Мавра, 48
28. ул. Космонавтов 3 – 3
29. Перекресток Голубева - Газеты звезда
30. ул. Панченко, 26
31. пр-т Дзержинского, 115
32. ул. Космонавтов 30
33. ул. К.Либкнехта, 121
34. перекресток Дунина-Марцинкевича - Янки Мавра
35. Дзержинского 11
36. Бурдейного 25
37. Перекресток Матусевича-Жудро.
На территории водозабора №2 "Петровщина" (ул. Гурского, 52) организована круглосуточная раздача воды физическим лицам в их емкости в необходимом количестве.-0-