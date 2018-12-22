Акустическую систему и видеопроектор подарил Минтранс образовательному комплексу в Вилейском районе

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акустическую систему, видеопроектор и сладкие подарки от Министерства транспорта и коммуникаций получили воспитанники Чурленского учебно-производственного комплекса детский сад - средняя школа в Вилейском районе Минской области во время республиканской новогодней благотворительной акции "Наши дети", сообщили БЕЛТА в министерстве.

Заместитель министра Алексей Ляхнович пообщался с учащимися и поздравил их с наступающим Новым годом. К встрече гостя ребята подготовили праздничную программу. Завершился концерт вручением подарков - директору учреждения передали акустическую систему и видеопроектор, а ребята получили сладкие презенты. Представители Минтранса при выборе подарков ориентировались на новогодние пожелания самих учащихся.

Для Минтранса участие в новогодней благотворительной акции "Наши дети" стало доброй традицией. Предновогодние встречи с ребятами Чурленского образовательного комплекса руководство ведомства проводит второй год подряд.

Организации системы Минтранса также принимают активное участие в благотворительной акции, ежегодно оказывают поддержку и предоставляют финансовую помощь различным образовательным учреждениям по всей стране. Этот новогодний благотворительный марафон продлится до 11 января.-0-