Александр Червяков: каждый регион должен определить свои точки роста

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый регион должен определить свои точки роста, у Мстиславля - это сельское хозяйство и туризм. Об этом заявил сегодня министр экономики Александр Червяков, находясь с рабочей поездкой в Мстиславском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

Министр экономики провел прием граждан в местном райисполкоме, посетил ряд ключевых предприятий региона, пообщался с их трудовыми коллективами, принял участие в обсуждении направлений развития. Александр Червяков констатировал, что наблюдаемые позитивные тенденции в отраслях не позволяют пока достичь необходимого уровня зарплат.

"Экономике района необходимо придать импульс к развитию с учетом имеющегося потенциала, в первую очередь в сельском хозяйстве. В агропромышленном комплексе следует определиться с предприятиями-интеграторами. Они могли бы стать точками притяжения, увеличив свои производственные мощности за счет присоединения низкорентабельных организаций. Подобная бизнес-модель способствует развитию ресурсной базы для крупных форм хозяйствования - агрохолдингов и агрообъединений. Для отстающих также альтернатива - получить новую жизнь в частном секторе за счет специализации, учитывающей потребительские предпочтения, например, в здоровом питании, экопродуктах", - отметил министр.

В качестве потенциального интегратора Александр Червяков назвал селекционно-гибридный центр "Вихра", которому для развития и стопроцентного обеспечения скота концентрированными кормами как раз необходимы дополнительные площади и сырьевая база.

"Есть резервы роста и в молочном скотоводстве. При их умелом использовании и создании кормовой базы можно увеличить до 2 раз объемы производства молока. Поэтому требуется соответствующим образом пересмотреть программу развития сельского хозяйства региона, сделать в ней акцент на этих направлениях. И, конечно, кадры. Важно создать действенную систему мотивации для людей оставаться здесь жить и работать", - добавил министр.

По мнению главы экономического ведомства, Мстиславль также обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом - это еще одна точка роста. "Значительное культурное и природное наследие края формирует ниши для развития исторического и паломнического туризма. А приграничное положение района позволяет включить его территорию в новые маршруты туристической карты путешествий по Беларуси и России", - подчеркнул Александр Червяков.-0-