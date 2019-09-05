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05 сентября 2019, 15:22

Александр Рогачук: многие проекты тысячелетия родились из инициатив брестчан

Фото из архива
Фото из архива

Застать в эти дни на рабочем месте градоначальника Бреста Александра Рогачука - почти непосильная задача: все время в пути, все время в движении, с телефоном в руке. Как командующий перед парадом, он объезжает накануне официальных торжеств места, где будут проходить основные праздничные мероприятия. Ожидаются тысячи гостей, десятки делегаций из городов-побратимов, других областей страны. Нужно обсудить и согласовать массу вопросов, предусмотреть сотни нюансов. Неудивительно, что и наша встреча с председателем Брестского горисполкома проходила, как говорится, "на ногах". Интервью началось на Гребном канале, где установлена главная сцена предстоящего празднества, и продолжилось в машине во время переезда к очередному объекту.

- Александр Степанович, 6-8 сентября Брест будет отмечать миллениум. Можно сказать, что в течение этих трех дней на разных площадках мероприятия будут проходить практически в режиме нон-стоп. Что из праздничной программы, на ваш взгляд, стоит обязательно посетить?

- Это международный карнавал, парад оркестров стран СНГ, тематические площадки, рассчитанные на разные интересы и возраст, конечно же, музыкально-историческая композиция "Миллениум" на Гребном канале с прямой трансляцией на видеоэкранах, установленных на площади Ленина. Там, к слову, своя интересная концертная программа запланирована.

Вообще наша задумка - отметить День города силами белорусских коллективов. Самое простое - пригласить за большие деньги какую-то заграничную группу, звезду. Они приедут, споют, но душу сюда не вложат. Особенность нашего празднования заключается в том, что здесь только белорусские, прежде всего брестские, артисты будут. Мы берем массовостью, душевностью, искренностью и природным талантом.

- Практически каждое свое публичное выступление вы заканчиваете слоганом "Лучше Бреста нету места". Вы это делаете сознательно?

- Когда я только начинал работу председателем горисполкома, как-то в своем окружении услышал: "В Гродно - благородно, а лучше Бреста нету места". Мне фраза понравилась, я ее запомнил и с тех пор, действительно, заканчиваю ей каждое выступление. Делаю это сознательно, формируя таким образом у брестчан уважение к своей истории, городу и мотивацию на созидание, в том числе в рамках какого-то общественного движения, инициатив. Что, в принципе, и получается. Ведь многие проекты, которые мы реализовали к тысячелетию, как, например, Городской сад, родились из инициативы людей.

- Вы предварили мой следующий вопрос: какое открытие для себя сделали, какой урок вынесли в процессе подготовки к грандиозному событию в жизни города и его жителей?

- Скорее вывод, а не открытие: если региональная власть предлагает конкретный, понятный алгоритм действий, где уже в краткосрочной перспективе будет виден и осязаем результат, тогда очень легко мобилизовать людей на эти инициативы. Потому что зачастую, особенно в период политических кампаний, некоторые начинают спекулировать, играть на нуждах людей. Если власть берет инициативу в свои руки и сама ведет людей по этому пути, всегда все получается. Это мой вывод. А то, что жители Бреста любят свой город, хотят, чтобы он был благоустроенным и красивым, это та платформа, на которой можно собрать 90% горожан.

- Несколько лет Брест жил и работал под знаком приближающегося тысячелетия. Подводя итоги сделанного, можете сказать, что удалось реализовать все планы?

- Удалось создать тот фундамент, на котором будет строиться Брест второго тысячелетия. Практически все инфраструктурные вопросы, прежде всего транспортной составляющей, решены. Останется только совершенствовать. Удалось убедить людей, что город может меняться на глазах - не как метафора, а реально. И на этом фундаменте надо строить дальнейшую жизнь города, потому что с тысячелетием она не заканчивается. Всегда после юбилея начинается проза жизни. Так вот надо сделать так, чтобы эта проза не диссонировала с самим праздником.

А вообще, что касается непосредственно подготовки к празднику, все получилось даже лучше, чем рисовало мое воображение, когда мы только начинали.

- В городе один за другим открываются так называемые объекты тысячелетия, строительство и реконструкция которых велась в соответствии с планом мероприятий, утвержденным специальным распоряжением Президента. Всего их 28. Объект №1 - это, бесспорно, Западный обход, ввод в эксплуатацию которого ожидается со дня на день. Как проходило строительство этого уникального для Беларуси сооружения, в какую сумму оно обошлось?

- Транспортный путепровод "Западный обход" строился в соответствии с указом главы государства. В 2010 году, когда Президент посещал наш город, были заложены все концептуальные основы преобразования Бреста и превращения его, как выразился Президент, "в самый яркий изумруд в ожерелье областных городов". Тогда же была проговорена идея моста. В процессе реализации первой очереди выкристаллизовалась оптимальная концепция путепровода с его трассировкой. И благодаря тому, что глава государства поддержал строительство уже второй очереди Западного обхода, удалось сделать то, что не было реализовано в советский период.

Мария Михайловна Гладун - бывший первый секретарь райкома партии, а ныне глава нашей городской ветеранской организации - вспоминает, что еще в бытность СССР местное руководство неоднократно подходило к теме железнодорожных переездов в микрорайоне Речица, но не решилось на это. И вот с этой проблемой справилась уже суверенная Беларусь. Западный обход решает триединую задачу: собственно транспортного обхода, железнодорожных переездов и, естественно, экологии.

Цена второй очереди объекта - порядка Br130 млн. На строительство пошли в том числе деньги из дорожного сбора - субвенции дорожного налога, который мы все платим. За счет оптимизации видов работ удалось сэкономить порядка Br20 млн от первоначальной стоимости проекта.

- Какие еще введенные в эксплуатацию объекты вы бы выделили?

- Автовокзал, набережная, школы, подстанция скорой медицинской помощи - да практически все объекты. Все они нужны. Также хочу отметить, что нам удалось завершить долгострои - Дворец правосудия, кукольный театр и здания налоговых инспекций, которые были в достаточно печальном состоянии. Благодаря решениям Президента и губернатора все эти вопросы были закрыты.

- Из каких источников финансировались мероприятия программы подготовки города к тысячелетию?

- Основных источников три: республиканский, областной и городской бюджеты. Кроме того, часть денег поступила в виде спонсорских пожертвований. Суммы финансирования распределились следующим образом: $65 млн - на Западный обход и $140 млн - на все остальные объекты тысячелетия.

- В одном из своих выступлений вы заявили, что Брест лидирует по объему инвестиций среди областных центров. На ваш взгляд, дата-символ поспособствует росту интереса к городу со стороны инвесторов?

- Мы стараемся максимально использовать эту дату как элемент узнаваемости города, его продвижения, или, как принято сейчас говорить, продюссирования. Инвестор пойдет только в "раскрученный" город, который на слуху. Тысячелетие - действительно хороший информационный повод. Естественно, это приведет сюда инвесторов. Мы прекрасно понимаем, что после юбилея основные бюджетные инвестиции пойдут на другие регионы, и это абсолютно правильно и справедливо. Нам в этой ситуации надо рассчитывать на инвесторов, которые будут строить, созидать, в том числе инфраструктурные объекты.

- Как думаете, придут?

- Конечно, придут, потому что лучше Бреста нету места.

- Как вы сами заметили, жизнь в городе с тысячелетием не заканчивается. Какие задачи городские власти ставят перед собой на 2020 год, какие направления социально-экономического развития определены как приоритетные?

- Что касается задач ближайшей перспективы, то необходимо решать судьбу предприятий Министерства промышленности. В первую очередь это электромеханический и электроламповый заводы, которые требуют дорожных карт. Нам надо развивать IT-кластер в городе, сейчас это выгодный сегмент экономики. Практически каждый год сумма экспорта от сферы высоких технологий удваивается. Нужно дальше развивать и обустраивать социальную сферу (прежде всего школы, построенные в 70-е годы), заниматься благоустройством микрорайонов Восток, Ковалево (я имею в виду дворовые территории). Уже в рамках государственно-частного партнерства нужно развивать набережную. Чтобы она жила своей жизнью, там должны быть частные инвестиции. Не стоит забывать и такие сферы, как работа с бездомными животными, озеленение города. Предстоит сделать упор на электрический экологический транспорт - это тоже на следующий год. Мы думали к 2019 году пустить электробусы, но пока не получилось в силу разных обстоятельств.

Нужно четко понимать: Брест никогда не будет городом-миллионником, даже в самых смелых прогнозах (в среднем город ежегодно прирастает на 3 тыс. человек: 1 тыс. - это естественный демографический прирост и 2 тыс. - миграционный). Мы не должны строить иллюзий на этот счет, ведь с учетом всех демографических синусоид Брест максимум вырастет до 400 тыс. жителей. Поэтому он должен быть комфортным, красивым, уютным и экологически чистым городом.

- Во второе тысячелетие Брест вступает с новым генеральным планом. Как это скажется на развитии города?

- Генеральный план (корректировка) утвержден указом Президента в начале этого года. Документ оставляет город в его естественных границах. Пригородная деревня Тельмы остается в Брестском районе. Генплан позволил нам выйти на детальный план исторической части города. Никакой хаотичности в застройке этой части не будет. Есть четкая позиция губернатора: очень бережно относиться к территории бывшей эспланады. То есть от улицы Фомина до улицы Зубачева эта территория будет застраиваться только на конкурсной основе, по высшим архитектурным проектам. В центре города еще много точек (бывший "итальянский", Прибужский кварталы), куда надо привлекать инвесторов и застраивать современными архитектурными формами. Генеральный план - это конституция, по которой Брест будет строиться дальше.

Светлана ВЕЧОРКО,

БЕЛТА.-0-

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