Александр Турчин рассказал о приоритетах работы Миноблисполкома

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин во время встречи депутатов Минской области рассказал о приоритетах работы Миноблисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, первым приоритетом государства является жилье. Для удовлетворения потребностей граждан в квартирах и домах проводится большая работа.

"За последние два года в области построено практически 2,5 млн кв.м жилья. Причем больше половины - это индивидуальные дома. 4226 многодетных семей за этот период переехали в новое жилье. Из бюджета на эти цели было направлено почти полмиллиарда рублей. В 2022 году мы не будем сбавлять темпы. К декабрю в области будет построено свыше 1 млн кв.м жилья. Более 2000 семей переедут в новые квартиры и дома", - рассказал Александр Турчин.

Вторым приоритетом председатель назвал социальную инфраструктуру. Для белорусского государства является важным строительство таких социальных объектов, как детские сады, школы, поликлиники и больницы.

"За два года в области построено рекордное количество детских садов - 15. Помимо начального звена мы позаботились о второй ступени. Пять новых школ - в Занарочи, Колодищах, Копище, Столбцах и Молодечно - распахнули свои двери для первоклассников. Причем в Столбцах последнюю школьную новостройку город принимал почти 40 лет назад. Суммарный объем финансирования, направленный на возведение новых и ремонт существующих учреждений образования, составил более Br240 млн. В текущем году идет строительство детских садов в Любани и Фаниполе, школы в Смолевичах", - отметил Александр Турчин.

Председатель Минского областного исполнительного комитета назвал сферу здравоохранения ключевой и рассказал о том, какая работа ведется в развитии этого направления.

"За эти годы была построена амбулатория в Хатежино и отремонтирована в Острошицком Городке, введен в эксплуатацию новый диагностическо-лечебный корпус Борисовской центральной районной больницы. Отделение магнитно-резонансной томографии в Солигорске, кабинеты компьютерной томографии в Вилейке, Борисове, Несвиже, Молодечно. Кабинеты ангиографии стали доступны в Молодечно и Борисове. На эти цели было направлено только из областного бюджета более Br205 млн", - подытожил председатель Миноблисполкома.

Внимание уделяется и строительству физкультурно-оздоровительных центров, бассейнов, тренажерных залов и других спортивных объектов.

"Мы ежегодно открываем новые физкультурно-оздоровительные центры, плавательные бассейны, тренажерные залы. За эти два года спортивная инфраструктура приросла физкультурно-оздоровительным комплексом в Марьиной Горке, Старых Дорогах, Михановичах. В планах на ближайшее будущее - центры и бассейны в Узде, Фаниполе, Дзержинске, Крупках, Мяделе, Слуцке и Несвиже", - добавил Александр Турчин.

Кроме того, ведется активная работа по развитию культурной составляющей белорусского государства.

"Были открыты краеведческий музей в Червене, дом культуры в Плещеницах, детская библиотека в Копыле. Ведутся работы по ремонту областной библиотеки в Молодечно, строительству уникального для постсоветского пространства кинотеатра в Столбцах", - отметил председатель Минского областного исполнительного комитета.-0-