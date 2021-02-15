Алексина: жизненный путь воинов-интернационалистов - пример патриотизма и преданности родине

15 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жизненный путь воинов-интернационалистов - пример патриотизма и преданности родине. Таким мнением поделилась заместитель председателя Гомельского горисполкома Елена Алексина на митинге, посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Елена Алексина подчеркнула, что спустя годы эхо войны отзывается у каждого, кто был участником тех событий и ждал родных с поля боя. "Мы не имеем права забывать об этом. Девять лет длилась необъявленная война. Через опаленные белым афганским солнцем суровые дни прошло более полумиллиона советских солдат. В боевых действиях участвовали 29 тыс. белорусов. Трое белорусских солдат удостоены звания Героя Советского Союза. В тех сражениях наши воины-интернационалисты совершали настоящие подвиги. Почти 2 тыс. гомельчан прошли Афганистан, 15 погибли, 52 получили ранения. Мы скорбим вместе с матерями, чьи сыновья так и остались юными солдатами на фото в семейном альбоме", - отметила она.

По словам заместителя председателя горисполкома, у каждого из воинов-интернационалистов судьба сложилась по-разному, но они активно занимаются общественной деятельностью. "Рассказывая о своей жизни, они занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Являются примером безграничной преданности и любви к родине", - сказала она.

От имени Гомельского горисполкома, городского Совета депутатов Елена Алексина поблагодарила воинов-интернационалистов за мужество, героизм, за то, что они выстояли и с честью прошли суровые испытания. Пожелала им и их близким доброго здоровья, душевного тепла, благополучия и оптимизма.

Почтить память и отдать дань уважения у монумента собрались воины-интернационалисты, семьи участников локальных войн, руководство Гомельской области и города, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей. К митингу присоединились представители Гомельской епархии, молодежных и общественных организаций, жители областного центра.

Среди участников митинга - и председатель организации ветеранов войны в Афганистане в ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Вячеслав Ермолаев. Его призвали на службу 18-летним парнем. "Эта история для меня началась в 1985 году, когда 15 человек из Гомеля призвали в армию. Мы отучились на оружейников в Туле, затем ремонтировали оружие, поддерживали части в боеготовности. От нашей работы зависело многое. Ведь если, не дай бог, в бою откажет оружие, это могло привести к необратимым последствиям. Это большая ответственность, - сказал он. - И сегодня мы поддерживаем связь. Ребята приезжают и из Украины, и из России. Дружим до сих пор. Все стабильно и хорошо. Рад встретиться с друзьями. Правда, с каждым годом их все меньше. Во время пандемии вскрывались старые раны, потому что в Афганистане прошли и через тиф, и через желтуху. Хорошо, что в Беларуси мирно и спокойно. Пусть у всех все будет хорошо".

Председатель областной организации общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" Михаил Жукевич также подчеркнул патриотизм воинов-интернационалистов. "15 февраля - день памяти, который невозможно отменить. Много лет не меняется время встречи. Воины-интернационалисты успевают сходить в церковь на панихиду, принять поздравления в коллективах. Не обходится и без сентиментальных моментов. Говорят, что сентиментальность не красит мужчину. Я считаю, наоборот. Когда мужчина может уронить слезу, когда вспомнит что-то, что трогает его сердце, это прекрасно", - отметил он.

По мнению Михаила Жукевича, в определенном смысле воинов-интернационалистов можно считать преемниками ветеранов Великой Отечественной войны. Им предстоит еще немало сделать для воспитания молодого поколения. "К сожалению, с каждым годом в наших рядах все меньше человек. На 15 февраля 1989 года службу в Афганистане прошли более 5 тыс. жителей Гомельской области. Было 500 воинов-интернационалистов из других стран. Сегодня осталось 3,5 тыс. афганцев и 122 воина-интернационалиста. Еще не старые мужчины уходят из жизни. Если бы не было посттравматического синдрома, приобретенного в горячих точках, то они смогли бы преодолеть и коронавирус, и другие недуги", - резюмировал он.

Председатель областной организации общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" поздравил присутствующих с этой памятной датой и пожелал воинам-интернационалистам долгих лет и крепкого здоровья.-0-