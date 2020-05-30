Алгоритмы проведения капремонта жилья в Минске во время пандемии не изменятся

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, в Минске не будут приостанавливать работы по капитальному ремонту. Модернизировать жилфонд продолжат с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщил во время прямой телефонной линии заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Дороховича, основные алгоритмы проведения капитального ремонта жилья в Минске существенно не изменились в последние месяцы. "Большинство проживающих в таких домах выступают за проведение капремонта, которого многие очень ждали. Учитывая это, будем продолжать работы, но с соблюдением всех мер безопасности", - сказал он.

Зампредседателя Мингорисполкома пояснил, что в нынешних условиях подрядчики будут реже заходить в квартиры к жильцам и проводить встречи с ними, при этом будут выполнять большинство видов работ в масках.

В текущем году в Минске планируется ввести в эксплуатацию 1,4 млн кв.м жилья после капитального ремонта, что на 447 тыс. кв.м больше, чем в 2019-м.

Всего во время прямой телефонной линии было принято 26 обращений от жителей столицы. Большая часть вопросов касалась капремонта жилья и благоустройства территорий. Минчане интересовались сроками окончания ремонта в доме по ул.Калиновского, высказывались за временное прекращение каких-либо работ в доме по пр.Любимова на период пандемии. Один из дозвонившихся попросил понизить бордюр у жилого дома по ул.Одинцова, который препятствует безопасному спуску с пандуса. Не остались без внимания и вопросы стоянки. Проживающий по ул.Шаранговича высказался за введение запретов на курение на детских площадках и стоянку автомобилей у подъездов многоэтажек.-0