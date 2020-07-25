Алла Богатенко: нужно уметь доводить все дела до конца

25 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Нужно уметь доводить все дела до конца. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась начальник управления экономики Могилевского горисполкома, председатель Могилевской городской организации ОО "Белорусский союз женщин" Алла Богатенко.

Она стала обладательницей почетного титула "Женщина года - 2019" в номинации "Лидер Белорусского союза женщин".

"Нужно уметь доводить все начатые дела до конца. Это касается профессиональной, общественной и семейной жизни, - считает Алла Богатенко. - На деятельность женщины всегда обращают больше внимания, будь то рабочие моменты или общественная деятельность. На своем рабочем месте я отвечаю за один из самых важных показателей развития города - экономическую составляющую. Но мир не должен замыкаться вокруг работы. Моя работа требует ответственности. Я благодарна областной организации за то, что именно меня выбрали в качестве лидера и примера для активных женщин Могилева".

Алла Богатенко уверена, что поддержка родных и близких помогла ей добиться успеха. "Очень благодарна своей семье. У меня была возможность строить карьеру и заниматься любимым делом, когда мой сын был еще маленьким. И в каждом начинании именно семья это опора и поддержка. Сын у меня уже взрослый и самостоятельный. И если раньше он приходил ко мне за советом, то теперь делится со мной своим знаниями и опытом".

Необходимым жизненным аспектом Алла Богатенко считает дружбу. "Дружеские и адекватные взаимоотношения важны как в коллективе, так и дома, - уверена она. - Потому что важно знать, что рядом с тобой есть люди, на которых можно положиться. Мне очень приятно отметить, что у городского союза женщин много друзей, с которыми мы устраиваем разнообразные акции и мероприятия. Из-за того, что моя профессиональная деятельность связана с экономической жизнью города, нашими большими помощниками стали предприятия и организации города, активно участвует и малый бизнес".

"Наши женщины удивительны. Они не только любящие дочери, заботливые матери и хорошие жены. Они любознательные, креативные и смелые. Они профессионалы в своем деле, ответственные, целеустремленные, с активной жизненной позицией. Сейчас женщины работают во всех сферах, начиная социальной и заканчивая тяжелой промышленностью. У них хватает времени не только на карьеру и семью, но и общественную деятельность. Современная женщина не остается в стороне от проблем, она старается найти их решение. И я рада быть одной из таких женщин", - подытожила Алла Богатенко.-0-