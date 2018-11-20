Аллея Героев появилась в Брагине накануне областных "Дажынак"

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аллея Героев появилась в Брагине накануне областного праздника "Дажынкi-2018", который пройдет 24 ноября, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный архитектор Брагинского района Тамара Алесенкова.

Новый элемент благоустройства создан в райцентре по предложению губернатора Гомельской области Владимира Дворника.

Аллея состоит из 13 стел в честь Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда. На каждой колонне из красного гранита нанесены имена и годы жизни уроженцев Брагинского района, прославивших малую родину в различные периоды времени. Среди них три Героя Советского Союза - Петр Жуков, Сергей Мацапура и Павел Шпетный. Также благоустроена прилегающая территория: выложены пешеходные дорожки, высажены газоны, установлены фонари.

Место памяти символично разместилось на пути к Брагинской средней школе и гимназии рядом с реконструированным парком по улице Октябрьской.

Мемориальный комплекс станет еще одной площадкой для проведения торжественных мероприятий с участием руководителей области и района, ветеранов войны, представителей молодежных и общественных организаций.

В Гомельской области, как и по всей Беларуси, чтят память погибших в годы Великой Отечественной войны ради мирного будущего новых поколений. На территории области сооружено более 730 памятников боевой славы, 220 памятников воинам-землякам и 140 памятников мирным жителям. Именами героев названы улицы во многих городах и сельских населенных пунктах, на зданиях установлены именные мемориальные доски.

На протяжении восьми лет в регионе продолжается практика комплексного благоустройства районных центров. В этом году преображаются столица областных "Дажынак-2018" - Брагин и первый населенный пункт Беларуси, освобожденный от немецко-фашистских захватчиков, - Комарин.-0-