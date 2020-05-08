Аллея Героев появилась в Городке

8 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Аллею Героев откроют сегодня в Городке ко Дню Победы, сообщили БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне по инициативе Городокского райисполкома, Витебского областного отделения Белорусского фонда мира, Школы мира г.Городка в районе началась реализация патриотического проекта "Герои Советского Союза - наши земляки", направленного на сохранение исторической памяти о героических подвигах городокчан. Одним из важнейших мероприятий проекта стало создание Аллеи Героев в райцентре. Вдоль тротуарной дорожки по ул.Баграмяна установлено 13 стендов с фамилиями и фотографиями прославленных уроженцев местной земли и QR-кодами, по которым можно оперативно получить дополнительную информацию о них: ознакомиться с биографией и описанием подвигов, посмотреть архивные фотографии и документы.

Торжественное открытие Аллеи Героев состоится с участием представителей областных и районных органов власти, общественных организаций и местных жителей, пожелавших в этот предпраздничный день присоединиться к участникам мероприятия.

"Городокский край - один из самых пострадавших от фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны и один из первых, кто начал отмечать день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. История Городокщины - яркий пример мужества и героизма людей, страшные потери, военные и трудовые подвиги людей, которые служат основой патриотического воспитания подрастающего поколения и молодежи", - подчеркнули в облисполкоме.

На территории Городокского района расположено 144 объекта, связанных с историей Великой Отечественной войны, в том числе 89 воинских захоронений и захоронений жертв войн, в которых покоится более 31 тыс. погибших, среди которых семь Героев Советского Союза. За героизм и мужество в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза удостоены 8 уроженцев Городокщины, 2 стали Героями Советского Союза в мирное время, 2 являются полными кавалерами Ордена Славы, 1 удостоен звания Героя Российской Федерации.-0-