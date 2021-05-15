Аллея многодетных семей появилась возле храма Рождества Христова в Лепеле

15 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня 10 многодетных семей из Лепеля высадили возле храма Рождества Христова аллею из 30 туй и 30 плодовых деревьев, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Лепельском райисполкоме.

Жители Лепеля присоединились к республиканской акции "Моя семья - моя страна", приуроченной ко Дню семьи. Возле храма Рождества Христова в райцентре 10 многодетных семей высадили аллею из 30 туй и 30 плодовых деревьев - груш и яблонь. Символизм мероприятия оценили все присутствующие, в том числе представители областной власти и областного объединения профсоюзов. "Такие акции очень полезны не только для экологии населенных пунктов, это еще и возможность оставить после себя память и доброе дело. Подобные мероприятия следует проводить чаще и привлекать широкий круг участников", - отметил заместитель начальника главного управления - начальник отдела идеологической работы, по делам молодежи, религий и национальностей облисполкома Петр Гнутенко.

Большая территория, прилегающая к лепельскому храму, будет и дальше благоустраиваться. В райцентре 4 июня планируется проведение областного семинара для главных редакторов областной и районных газет. Одним из пунктов программы для представителей СМИ Витебщины станет посадка аллеи главных редакторов. Таким образом, значимые для Лепеля мероприятия ознаменуются полезными и памятными делами.

Также на прилегающей к храму территории будет засеян газон. Местные жители уверены, что здесь вскоре появится уютная садово-парковая зона.-0-

Фото газеты "Лепельскі край"