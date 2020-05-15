Аллея от военнослужащих и ветеранов ВС появилась в "Хатыни"

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аллея от военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил появилась сегодня на территории мемориального комплекса "Хатынь", сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Участие в закладке аллеи, приуроченной к 75-летию Великой Победы, приняли начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Леонид Касинский, председатель Логойского райисполкома Александр Ласевич, председатель Республиканского совета Белорусского союза офицеров генерал-майор запаса Сергей Бобриков, должностные лица оборонного ведомства, ветераны Вооруженных Сил, курсанты Военной академии.

"Хатынь" стала символом трагедии белорусского народа, тех страданий, которые выпали на долю наших соотечественников в годы Второй мировой войны. Комплекс закладывался в честь 25-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И спустя более чем полвека мы высадили аллею деревьев как символ того, что память о той войне живет в сердцах белорусов и сегодня. Эти ели пустят корни на когда-то выжженной дотла земле и станут символом торжества победы мира над войной, - сказал Леонид Касинский. - Сегодня в закладке аллеи участвовали разные поколения защитников Отечества: курсанты, действующие офицеры, представители Белорусского союза офицеров. Верность традициям и преемственность поколений - то, чем может гордиться современная белорусская армия".

После закладки аллеи участники мероприятия возложили цветы к скульптуре "Непокоренный человек". -0-