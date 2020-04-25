Аллея Победы появилась в Воложине

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аллея из 75 дубов появилась в городском парке Воложина. Ее во время республиканского субботника высадило руководство Минского облисполкома, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

"В этом году мы отмечаем важную дату - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Воложинская земля в свое время, как и другие регионы нашей страны, приняла удар на себя. Аллея Победы - такое название ей дали - станет не только украшением города, но и символом памяти и благодарности нашего народа за этот великий подвиг", - сказал Помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев.

Он также отметил, что коллектив Минского облисполкома ежегодно выезжает в один из районов региона на субботник. "Это момент морально-нравственного воспитания молодежи. Люди пришли добровольно и работают, соблюдая рекомендации Минздрава, на расстоянии друг от друга. Рад, что наши люди остаются верны традициям, которые заложены в Беларуси", - подчеркнул Игорь Евсеев.

Также участники субботника высадили туи у памятника жертвам нацизма в Воложине. Мемориал находится на бывшем военном стадионе. В октябре 1941 года здесь были расстреляны евреи - жители района. Это был первый этап массового уничтожения гетто в Воложине. В 1961 году на могиле появилась скульптура "Скорбящая мать", а в 2015-м - мемориальная плита.

Заместитель председателя Минского облисполкома Иван Маркевич подчеркнул: жители области начали очень важное дело. "Несмотря на то, какие виды работ ты выполняешь, ты вносишь вклад в историю страны. Особенно это ощутимо в год 75-летия Великой Победы. Это и пример для молодого поколения: они должны понимать, что нужно оставить свой добрый след в истории Родины. Каждый может внести свой вклад по возможности и по совести. Здесь нет принуждения, и мы видим уже много неравнодушных, которые поддерживают инициативу", - добавил он.

Собранные на субботнике средства направят на восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны, а также на укрепление материально-технической базы летних детских лагерей.-0-