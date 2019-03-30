Аллея семейных деревьев появилась во Фрунзенском районе Минска

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аллею семейных деревьев заложили сегодня во Фрунзенском районе Минска, сообщили БЕЛТА в городском комитете БРСМ.

В посадке зеленых насаждений по улице Колесникова приняли участие представители администрации района, депутаты, многодетные семьи, семья, которая в этом году празднует золотую свадьбу, жители района с детьми. Каждый саженец клена отмечен зеленым листочком, где написана фамилия семьи, его посадившей. На память о событии участникам остался сертификат.

Проект "Парк семейных деревьев" реализуется по всей Беларуси территориальными комитетами БРСМ при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, областных и Минского городского исполнительных комитетов. На прошлых выходных в столице заложили первый парк семейных деревьев. Он разместился в Заводском районе на пресечении улиц Малинина и Щетовка. Там высадили сто саженцев кленов и лип.

Парки и аллеи семейных деревьев появятся во всех районах столицы. Это будут места, где каждая семья сможет посадить свое дерево по случаю бракосочетания, рождения ребенка или годовщины совместной семейной жизни и установить табличку генеалогического древа рода.-0-