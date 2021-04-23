Аллея в честь Года народного единства появилась в Славгороде

23 апреля, Славгород /Корр. БЕЛТА/. Аллея в честь Года народного единства появилась сегодня в Славгороде. В ее закладке приняла участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Памятная аллея разместилась в строящемся микрорайоне Молодежный. Рядом находится современный детский садик. Как рассказала председатель районного Совета депутатов Светлана Езерская, место для закладки аллеи было выбрано не случайно. "Район молодой и продолжает строиться. Сейчас здесь возводится новый 20-квартирный дом. Много молодых и многодетных семей, - отметила она. - У нас продолжаются здесь работы по озеленению и благоустройству территорий".

Участники мероприятия высадили почти 140 туй.-0-