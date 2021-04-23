23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аллею деревьев к 100-летию БГУ высадили в Минске. Акция прошла в парке "Семейное дерево" в микрорайоне Каменная Горка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Участниками акции стали студенты и руководство БГУ. Со слов проректора по воспитательной работе и социальным вопросам Ивана Янушевича, сегодня в университете проводится большое количество мероприятий, приуроченных к вековому юбилею БГУ. "Высадка зеленых долгожителей - это увековечивание 100-летнего юбилея ведущего вуза, залог сохранения памяти о нынешних студентах и сотрудниках БГУ, символическая передача университетских традиций нашим будущим поколениям", - подчеркнул он.

Аллею деревьев украсила именная табличка к 100-летию БГУ.

Представители вуза постоянно участвуют в акциях по озеленению города и улучшению его экологии. Недавно студенты и сотрудники университета в рамках мероприятий к 100-летию БГУ совместно с общественной организацией "Ахова птушак Бацькаўшчыны" установили 100 скворечников по городу Минску, в рамках республиканского субботника на территории Студенческой деревни высадили 100 кустов можжевельника и туи. -0-

Фото БГУ