Аллею единства из 40 рябин высадят активисты БРСМ в Минске

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты Минской городской организации БРСМ высадят 28 октября в столице по ул.Крупской Аллею единства из 40 рябин, сообщили БЕЛТА в организации.

"В Год народного единства БРСМ выступает с инициативой третьего сезона молодежного проекта по закладке аллей и парков деревьев. Около сотни активистов высших учебных заведений и районов Минска примут участие в закладке Аллеи единства из рябин", - отметили организаторы.

Каждое дерево будет украшено сердцами и ленточками в государственных цветах, как символ целостности и единства нашего государства.

Проект БРСМ реализует с 2019 года, за это время в Беларуси появилось более 160 парков, скверов и аллей. В Минске ярким примером стал парк семейных деревьев в сквере Вилковщина в Ленинском районе.-0-