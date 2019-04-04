4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аллею геологов заложат в Минске 5 апреля в честь профессионального праздника, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Белорусские геологи внесут свой вклад в озеленение столицы Беларуси и высадят аллею. Зеленая акция приурочена ко Дню геолога и кампании "Обустроим малую родину". В мероприятии вместе с семьями геологов, представителями молодежного движения "Юный геолог" примет участие министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык", - рассказали в пресс-службе.

День геолога - профессиональный праздник, традиционно отмечаемый в Беларуси в первое воскресенье апреля. В этом году он приходится на 7 апреля. День геолога был установлен указом Президента Беларуси от 21 февраля 1996 года.-0-