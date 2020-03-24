Аллею из 75 голубых елей высадят в Ивацевичском районе

24 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. "Аллею вечной памяти" создадут к 75-летию Великой Победы в Ивацевичском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Акция пройдет в деревне Бобровичи, а ее инициатором выступил православный приход Георгия Победоносца и молодежное братство "Святогор". Несколько лет назад здесь возвели часовню в память о повторивших судьбу Хатыни деревнях Ивацевичского района - Бобровичи, Вядо, Тупичицы, Красница, Затишье. В годы войны каратели сожгли их вместе с мирными жителями - всего около 1300 человек.

"На территории часовни мы высадим 75 голубых елей. Между ними будут установлены камни-валуны с именами земляков, которые сражались с захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Родственники могут заказать именные таблички своих героических предков. Имена и биографии этих людей будут храниться в часовне для молитвенного поминовения", - рассказала руководитель молодежного братства Ирина Таврель.

Первые два имени уже известны: приход высадит ели в память о телеханском священнике Иоанне Струковском, известном своей помощью населению в годы войны и пострадавшем за веру в лагерях, а также его супруге Татьяне. Деревья планируется закупить в местном лесхозе. Сейчас активисты собирают добровольные пожертвования среди прихожан. По словам собеседницы, уже есть треть необходимой суммы. Предварительно посадка деревьев намечена на 5 мая.

Как сообщили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, к юбилею Победы все воинские захоронения, расположенные на территории Ивацевичского района, будут снабжены специальными QR-кодами. В них будет содержаться вся необходимая информация: история захоронения, связанное с ним военное событие, списки погибших. Этой работой сейчас активно занимаются учреждения образования. Кроме того, районный Совет ветеранов собирает материал для издания книги "Дети войны".-0-