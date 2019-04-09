Аллею из кленов и берез заложат в Витебске возле мемориала "5-й полк"

9 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Возле мемориала в память о погибших узниках концлагеря "5-й полк" на окраине Витебска заложат аллею из кленов и берез, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

На территории бывшего концлагеря навели порядок, 10 апреля высадят около 30 берез и кленов по обе стороны пешеходной дорожки возле мемориала. В акции примут участие представители местной власти, БРСМ, общественных и ветеранских организаций, члены региональной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма и все желающие. Кроме того, в будущем на территории "5-го полка" планируют установить памятник в память о жертвах нацистских концентрационных лагерей и гетто, которые в годы Великой Отечественной войны находились в Витебской области.

Концентрационный лагерь 313-й охранной дивизии располагался на западной окраине Витебска, где до войны был 5-й железнодорожный полк. На его территории находилось два концлагеря: для военнопленных, действовавший с начала оккупации Витебска, и для гражданского населения. Позже лагерь стал общим. Здесь погибли от 80 тыс. до 150 тыс. военнопленных и мирного населения. На территории бывшего лагеря в память о погибших узниках установлен монумент, а также часовня с колоколом. Ежегодно в апреле в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей здесь проходит митинг-реквием.-0-