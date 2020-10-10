Аллею из туй заложили участники молодежного форума в Гомеле

10 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Участники молодежного форума "Беларусь - это мы!" в Гомеле заложили аллею из туй, передает корреспондент БЕЛТА.

Новая зеленая зона появилась у областного центра олимпийского резерва по легкой атлетике. Парни и девушки из всех районов региона и Гомеля высадили по одному дереву.

Молодые люди вносили свой вклад в озеленение областного центра на позитиве - в приподнятом настроении и с шутками. В качестве наставников выступали представители старшего поколения.

Делегации каждого района области и Гомеля бережно повязали на деревца ленточки с пожеланиями. "Пусть жизнь на Родине бесконечно открывает всем нам новые перспективы", - рассказала об оставленном на ленточке пожелании первый секретарь райкома БРСМ в Лельчицком районе Мария Бондарчук. Она подчеркнула, что для представителей Лельчицкого района экологические акции - традиционная практика. Недавно с легкой руки молодых людей в райцентре появилась рябиновая аллея.

Молодежный форум объединил около трех тысяч парней и девушек со всех уголков юго-восточного региона. Интерактивные площадки с учетом интересов современного поколения никого не оставят равнодушными, уверены организаторы.

Программа форума включает как современные молодежные направления, так и самобытные белорусские традиции. Многие площадки в интерактивном формате презентуют достижения молодых и целеустремленных жителей региона. Запланирован также открытый диалог с участием лидеров молодежного движения, представителей местной власти, а также Национального собрания Республики Беларусь.

Мероприятие нацелено на раскрытие потенциала молодежи, воспитание чувства патриотизма и уважения к истории и традициям родного края. Его организаторами выступают Гомельский облисполком, Гомельская областная организация ОО БРСМ.-0-