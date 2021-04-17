Аллею кленов заложили депутаты Палаты представителей в Лошицком парке

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко совместно с депутатами и администрацией Ленинского района Минска во время республиканского субботника заложили аллею кленов в Лошицком парке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Субботник - это важное и знаковое мероприятие. Депутаты Палаты представителей ежегодно принимают самое активное участие, в том числе и сегодня работают в различных регионах Беларуси. Группа депутатов от города Минска работала в Лошицком парке. Это место, которое хранит память о воинах Советской армии, партизанах, мирных жителях города, которые погибли при его освобождении в 1944 году. Это важно, что сегодня мы находимся именно здесь и закладываем памятную аллею из шаровидных кленов. Я думаю, что эта аллея будет хорошей памятью и благодарностью тем людям, которые сделали все, чтобы белорусы жили в спокойной, мирной и благополучной стране", - сказал Владимир Андрейченко.

Владимир Андрейченко

Как отметил глава администрации Ленинского района Минска Петр Шостак, сегодня Ленинский район отмечает 70-летие со дня образования. "Аллея в Лошицком парке заложена в честь Года народного единства. И она будет так называться - Аллея единства. Конечно, для нас это очень знаменательно, что именно в этот день и в этом месте появилась эта аллея, - добавил он. - Всю эту неделю у нас проходили праздничные мероприятия. Мы благодарили наших жителей, работников предприятий за их вклад в развитие Ленинского района. А сегодня в центре Лошицкого парка пройдет праздник, в котором могут поучаствовать все жители города".-0-

Фото Егора Павлющика