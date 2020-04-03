3 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аллею красного дуба высадили в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Посадка молодых деревьев стала частью благоустройства нового микрорайона Хутор. "Этот микрорайон появился на месте пустыря. Первую многоэтажку здесь построили еще в 2016 году, и с каждым годом жилой массив прирастал в геометрической прогрессии", - рассказали в комитете.

Сотрудники областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с Гомельской горрайинспекцией присоединились к экологической кампании Минприроды "Обустроим малую родину" и провели акцию "Пасадзі дрэва каля хаты". Вдоль улицы Белого высажено более 30 красных дубов.

Как уточнили в комитете, красный дуб назван так из-за особенных свойств листьев. Когда они распускаются, имеют багровый цвет, а позже зеленеют. Осенью молодые деревья снова окрашиваются в алые тона, взрослые - становятся бордовыми, иногда коричневыми. Дерево может прожить до 200 лет. Растение отличается устойчивостью к болезням и насекомым.

В этом году в юго-восточном регионе страны уже высадили около 40% от запланированных объемов озеленения.-0-