25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аллею памяти из 75 лип заложили во время субботника в Минске, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Милиционеры традиционно приняли активное участие в республиканском субботнике. Сегодня по всей стране сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск навели порядок в своих служебных кабинетах, зданиях райотделов и на прилегающих территориях, - рассказали в МВД. - В столице на набережной Свислочи трудились сотрудники ГУВД Мингорисполкома. Начальник ГУВД Иван Кубраков с подчиненными, в том числе с руководителями районных управлений, высадили аллею памяти из 75 лип вблизи памятника сотрудникам органов внутренних дел и внутренних войск МВД Беларуси, погибшим при исполнении служебного долга".

На субботнике также трудились ветераны минской милиции.-0-

Фото МВД