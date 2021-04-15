Аллею семейных деревьев заложат в Могилеве во время республиканского субботника

15 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Аллея семейных деревьев появится в Могилеве во время республиканского субботника, который пройдет 17 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном комитете ОО "БРСМ".

Закладка новой аллеи пройдет на проспекте Пушкинском, неподалеку от городского парка аттракционов. Участниками акции станут 12 семей. Перед посадкой деревьев здесь пройдет уборка территории.

В этот же день в агрогородке Сидоровичи Могилевского района актив БРСМ и неравнодушные граждане займутся благоустройством памятного знака, установленного в честь бойцов, командиров и политработников свободного 747 стрелкового 493 артиллерийского полка 172-й стрелковой дивизии под командованием Г.И. Златоустовского. Все они мужественно сражались за освобождение населенного пункта в 1944 году.

В Мстиславле активисты общественного объединения благоустроят знак БРСМ по улице Могилевской. Здесь уберут сухостой, покрасят и отремонтируют элементы сооружения. В Круглом молодежь займется благоустройством территории возле памятника воинам 222-й стрелковой Смоленско-Бранденбургской Краснознаменной ордена Суворова дивизии - уберут сухостой, почистят дорожки. В деревне Новые Стайки Шкловского района молодежь приведет в порядок памятный знак "Днепровский рубеж". А в Черикове активисты благоустроят детскую футбольную площадку: заменят деревянные конструкции ограждения и покрасят его, выровняют футбольное поле. Молодежь Глуска в этот день займется детской площадкой. Ребята отреставрируют песочницы и качели.

"В течение двух дней 16 и 17 апреля в Кличевском раойне активная молодежь примет участие в благоустройстве мемориальных комплексов "Усакино" и "Вязень и Сялец". Здесь же пройдет районная акция "Сад памяти" - ребята высадят у мемориалов памятные аллеи", - отметили в обкоме.

Накануне республиканского субботника, 16 апреля в агрогородке Полыковичи в Могилевском районе союзная молодежь займется уборкой территории Свято-Троицкой церкви и Полыковичской криницы.

Как отметили в областном комитете, мероприятия по уборке и благоустройству территорий пройдут в каждом районе области.-0-