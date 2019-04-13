Аллею труда высадили на территории Слепянской водной системы в Минске

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аллею труда заложили на территории Слепянской водной системы в Минске в честь 115-летия профсоюзного движения Беларуси, сообщили БЕЛТА в администрации Советского района столицы.

В районе улицы Мирошниченко вдоль дорожки, ведущей от жилой застройки к зоне отдыха, высадили красные дубы и туи. Установлен камень с памятной табличкой.

В мероприятии приняли участие представители Минского городского объединения организаций профсоюзов, профсоюзных организаций Советского района, молодежь, ветераны профсоюзного движения, депутаты - всего более 50 человек.

В городе также прошли акции по сбору старой бытовой техники, школьники и студенты благоустроили территорию Военного кладбища. Организованы субботники на дворовых территориях.-0-