Аллею труда высадили на территории Слепянской водной системы в Минске

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аллею труда заложили на территории Слепянской водной системы в Минске в честь 115-летия профсоюзного движения Беларуси, сообщили БЕЛТА в администрации Советского района столицы.
В районе улицы Мирошниченко вдоль дорожки, ведущей от жилой застройки к зоне отдыха, высадили красные дубы и туи. Установлен камень с памятной табличкой.
В мероприятии приняли участие представители Минского городского объединения организаций профсоюзов, профсоюзных организаций Советского района, молодежь, ветераны профсоюзного движения, депутаты - всего более 50 человек.
В городе также прошли акции по сбору старой бытовой техники, школьники и студенты благоустроили территорию Военного кладбища. Организованы субботники на дворовых территориях.-0-
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