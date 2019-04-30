Аллею трудовых династий заложат в Щучине

30 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Аллею трудовых династий заложат в центре Щучина 1 мая, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Щучинского районного объединения профсоюзов Юрий Пашук.

Мероприятие будет приурочено к Празднику труда - Первому мая. Первые деревья на аллее высадят представители 11 трудовых династий: работников образования, сельского хозяйства, промышленности, леса, здравоохранения и социальной защиты.

Стаж семьи Осмоловских в образовании превышает 580 лет. В разное время представители этой трудовой династии работали педагогами в школах, гимназиях, колледжах, университетах и детских садах в Гродненской области, Шклове, Могилеве, Омске, Севастополе, Калининграде, Керчи и Смоленске. Более 160 лет суммарный стаж работы в медицине трудовой династии Батуро - Глаз - Безмен. Профессии врача посвятили себя 8 представителей этой семьи.

"В районе немало семей, где родители и деды привили любовь к профессии детям, внукам и прадедам. Высадка аллеи символична: у каждой семьи появится свое дерево, как знак преемственности поколений и традиций", - отметил Юрий Пашук. Он подчеркнул, что высадка новых деревьев на аллее станет еще одной районной традицией. Представители трудовых династий также примут участие в районном торжественном мероприятии, посвященном Празднику труда.

Мероприятия пройдут повсеместно. В областном центре, например, состоится традиционный парад профессий. На улицы Гродно выйдут представители различных отраслей экономики и производства области. По историческому центру в своей рабочей одежде пройдут строители, медики, учителя, энергетики, работники леса, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, банков, промышленных предприятий и другие. Всего в параде представят профессии около 20 различных сфер, будет задействовано более тысячи человек.

В Кореличах профсоюзная молодежь организует танцевальный флешмоб. В Дятлово для работников организаций проведут спортивные соревнования по футболу, шашкам, легкоатлетический забег, гонки на роликах. В Мостах, Скиделе и Ивье представители трудовых коллективов отметят праздник первомайским велопробегом. В Островце и Вороново поддержат республиканскую акцию "Спасибо за труд" и отправят праздничные открытки ветеранам войны и труда, заслуженным людям региона. Во всех районах области пройдут конкурсы рисунков на асфальте, фотографий и видеороликов на профсоюзную тематику, пройдут выставки, посвященные человеку труда.-0-