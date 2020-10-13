Аллею в честь профобразования заложили в Минске

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аллею в честь 80-летия профессионального образования заложили сегодня в Заводском районе столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественное открытие состоялось на улице Шоссейной - в живописном месте в юго-восточной части города. Учащиеся 22 учреждений профессионально-технического и среднего образования города высадили несколько лип, здесь же был установлен памятный знак.

Поздравить педагогов и ребят пришли представители Мингорисполкома. "В городе сложилась традиция: в честь различных юбилеев закладывать аллеи, которые будут радовать не только нас, но и будущие поколения. Это практика, благодаря которой есть возможность увековечить памятное событие и параллельно благоустроить город. Сегодня состоялась закладка аллеи в честь профессионального образования", - отметил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

Система ПТО, как подчеркнули участники мероприятия, готовит высококвалифицированных специалистов, гибко реагирует на потребности рынка труда, обеспечивает профессиональные запросы разных возрастных групп и непрерывность уровней образования.

"В учреждениях профессионального образования ежегодно обучаются порядка 20 тыс. человек, которые осваивают специальности, востребованные в данный момент на кадровом рынке. Как правило, это группы, сформированные под заказ нанимателя, а значит, под потребности, которые есть у реального сектора", - добавил зампредседателя Мингорисполкома.-0-